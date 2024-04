Regionali, l'ex assessore della giunta Appendino Marco Giusta corre con AVS

Da assessore ai Diritti della giunta Appendino ad Alleanza Verdi Sinistra. Marco Giusta, ex esponente della giunta pentastellata di Torino, sarà candidato alle Regionali per la lista AVS nella circoscrizione elettorale di Cuneo. Originario di Boves, correrà per l'appuntamento elettorale dell'8-9 giugno nella Granda, dove da qualche anno ormai risiede.