Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 30 aprile

CONCERTI

MR RAIN

Mercoledì 26 aprile ore 21

Il cantante rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano "supereroi" porta a Venaria il suo "Supereroi tour.

Info: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it

LAZZA

Giovedì 27 aprile ore 21

A distanza di un anno dal grande successo di "Sirio" (Island Records), sorprendente progetto discografico che ha messo a segno una hit dopo l’altra raggiugendo il Triplo Disco di Platino, Lazza torna con questo nuovo tour in seguito anche all'ottimo posizionamento al Festival di Sanremo, dove si è classificato secondo con il brano "Cenere".

Info: Pala Alpitour, piazza d'Armi, corso Sebastopoli 123, www.palaalpitour.it/

NICCOLO' FABI

Venerdì 28 aprile ore 21

Fabi per la prima volta in tour insieme a un'orchestra per uno spettacolo unico e irripetibile, diviso in due parti distinte: la prima in cui rivivere intimamente insieme al pubblico 25 anni di parole e musica; la seconda rivolta al futuro e a ciò che verrà.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

LO STATO SOCIALE

Venerdì 28 aprile, ore 21

In attesa che esca il loro nuovo disco (in uscita a maggio), la band porta in tour i vecchi e nuovi successi. Già, perché oltre al repertorio e ai brani che li hanno resi famosi, i ragazzi dello Stato Sociale daranno un'anteprima anche di quelli inediti del prossimo progetto discografico. Un mix di musica e parole che rendono i ragazzi di questa band ironici, incazzati, anticapitalisti e controcorrente.

Info: Hiroshima Mon Amour, via Bossoli 83, lostatosociale.net

TEATRO

TESS MASAZZA

Lunedì 24 aprile ore 21

Torna in scena il divertente "Insopportabilmente donna", grande successo di pubblico e di critica nelle scorse stagioni. La comica accompagna lo spettatore in un racconto allegro, colorato e coinvolgente.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it/

TUTTI PARLANO DI JAMIE

Mercoledì 26 e Giovedì 27 aprile ore 21

Edizione italiana del pluripremiato musical "Everybody’s talking about Jamie": una storia di formazione moderna per una generazione alla ricerca della sua vera identità, che vuole affermare se stessa al di là del genere, dell’orientamento sessuale e delle convenzioni sociali. Una storia, come già avvenuto per "Billy Elliot", che parte da un piccolo paese inglese per portare la sua rivoluzione gentile in giro per il mondo.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it/

EVENTI

GINNASTICA RITMICA AL PALA GIANNI ASTI

Sabato 29 e domenica 30 aprile il Pala Gianni Asti di Torino sarà teatro delle Final Six, la finale del Campionato Nazionale della massima serie di ginnastica ritmica - Trofeo San Carlo Veggy Good - che vedrà in gara le migliori sei squadre italiane che si sfideranno alla conquista dello Scudetto. La regia dell’evento sarà affidata ancora una volta all’Eurogymnica Torino, guidata dal presidente Luca Nurchi che potrà contare sulla grande esperienza organizzativa del Direttore Sportivo Marco Napoli, che torna a distanza di due anni ad ospitare un evento di massimo prestigio nel capoluogo piemontese, su incarico della Federazione Ginnastica d’Italia, con il sostegno della Regione Piemonte e il patrocinio della Città di Torino.

Info: www.eurogymnica.com