Rivoli, la presentazione delle liste civiche a sostegno del candidato sindaco Alessandro Errigo

Martedì 16 aprile alle ore 20:45 presso il Centro Congressi di via Dora Riparia 2 , saranno presentate le liste civiche che sosterranno la candidatura a Sindaco di Alessandro Errigo per la città di Rivoli.

Il percorso che ha portato alla scelta di Alessandro Errigo quale candidato Sindaco ha coinvolto persone con competenze diverse che, unendo partiti e società civile, hanno costruito un'idea di Città, attenta ai pensieri ed alle criticità espresse dai cittadini ed avente, tra i temi, la volontà di costruire un metodo per il rapporto tra persone comuni ed Istituzioni nuovo ed immediato.

Da novembre 2023 Errigo è stato il volto di “Strada x Strada”, progetto-sfida lanciato dal comitato “Rivoli, è ora” con il proposito di raggiungere e dare voce ai quartieri ed agli abitanti che vivono le 479 strade della città: 15 tappe sistematiche, fatte di incontri e confronti, perchè da un dialogo diretto e costante si conoscono criticità, potenzialità e sentimenti di ciascun quartiere.

Le tematiche nascono dall’ ascolto dei cittadini incontrati lungo le passeggiate via dopo via, in quell’ esperienza umana, operativa e costruttiva che è “Strada x Strada”, progetto itinerante che ha permesso di arrivare al cuore pulsante della città attraverso il contatto diretto con le persone.

Verranno presentate le tematiche, i progetti, gli obbiettivi in programma per una città che merita progettualità, tutela e valorizzazione di ogni sua preziosa risorsa. Una città che necessita di azione e protagonismo.

La coalizione che verrà presentata vede al proprio interno 3 Partiti e 3 Liste Civiche.

Partiti:

- Partito Democratico

- Alleanza Verdi - Sinistra

- Rivoli Città d'Europa (gruppo composto da Italia Viva, + Europa, PSI, LibDem e Insieme)

Liste civiche:

- Rivolesi

- Rivoli mi riguarda

- Giovane Rivoli (composta da ragazze e ragazzi under 25)

Alla serata saranno presenti Gianna Pentenero, Candidata Presidente della Regione Piemonte per il Centro Sinistra e la rivolese Maria Grazia Cavallo, candidata in Consiglio Regionale per la lista del PD.