Barriera di Milano, ubriaco si denuda in piazza Foroni creando il panico tra i passanti [VIDEO]

Ieri sera, lunedì 15 aprile verso le 19, piazza Foroni ha assistito all'ennesima scena di degrado e insicurezza. Un uomo di circa 50 anni, dopo essere stato visto bere considerevoli quantità di alcolici all'interno di un mini market, ha seminato il panico per la piazza dopo essersi quasi completamente spogliato.

Uscito da uno dei tanti locali di rivendita di alcolici presenti in Barriera di Milano, l'uomo ha iniziato a urlare e a inveire contro alcuni passanti. Dopo qualche istante si è spogliato rimanendo con addosso solamente l'intimo, ma evidentemente ancora preso dagli effetti dell'alcool: ha preso anche a farsi del male da solo, creando imbarazzi e difficoltà a chi era presente, tra cui anche alcuni minori.

Inizialmente alcune persone che si trovavano nelle vicinanze, tra cui anche una vettura delle guardie di sicurezza private, hanno provato a riportare la situazione alla calma, cercando di rasserenare l'uomo in stato confusionale, ma senza successo. Sembrerebbe infatti che la tranquillità in piazza Foroni sia tornata solo grazie all'intervento di un'ambulanza, la quale ha caricato l'individuo sulla vettura per le dovute cure.