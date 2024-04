Toponomastica, giardino di via Revello intitolato a John Lennon. A Maria Adriana Prolo l'area pedonale di piazza Arbarello

La Commissione Toponomastica ha deliberato, questo pomeriggio, di dedicare a John Lennon, storico compositore e cantante dei Beatles, il giardino all’interno dell’area ex Diatto, compresa tra via Frejus, via Revello, via Cesana e via Moretta, nella Circoscrizione 3.

Sempre nell’area ex Diatto, la piazzetta antistante l’edificio dello studentato di via Moretta 50 sarà invece intitolata a Maria Bongioanni, laureata in ingegneria civile, tra le prime donne in Italia a dedicarsi alla libera professione e a progettare edifici scolastici, industriali.

A lei si deve, nel 1918, la progettazione dello stesso stabilimento Diatto – Clement.

A Maria Adriana Prolo, storica, ricercatrice, fotografa, fondatrice del Museo del Cinema di Torino, scomparsa nel 1991, sarà invece intitolata l’area pedonale di piazza Arbarello.

In attesa dell’individuazione di un’area idonea, è stata approvata, infine, la denominazione di un sedime a Diodata Saluzzo Roero. Letterata, scrittrice e poetessa fu la prima donna italiana a diventare socia dell’Accademia delle Scienze fondata dal padre, da Francesco Cigna e da Giuseppe Luigi Lagrange.