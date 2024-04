La rinascita di Parco Braccini tra sport, fitness, svago e giochi per bambini [FOTO]

Nel Parco Braccini svetta un altissimo scivolo-torre che fa invidia anche agli adulti. È uno dei nuovi giochi inaugurati questo pomeriggio nel giardino di Borgo San Paolo, messo completamente a nuovo negli ultimi mesi grazie ai fondi europei Pon Metro React. Oltre all'area giochi, sono stati rinnovati i campi da basket - tra i più frequentati della città - e aggiunta una rete da pallavolo e due porte da calcio. Completano la ristrutturazione attrezzi per fare esercizi, panchine e tavolini, un tavolo da calcio balilla e rastrelliere per le bici e addirittura per i monopattini, in aumento grazie anche alla recente pista ciclabile di via Braccini.