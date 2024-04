Da Putin a Netanyahu, secondo il Banksy di Torino i grandi del mondo incendiano il Pianeta

Il presidente USA Joe Biden, quello russo Vladimir Putin, il collega iraniano Ebrahim Raisi ed il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Sullo sfondo una casa in fiamme. È dedicata ai protagonisti della scena politica mondiale l'ultimo lavoro di Andrea Villa, che ha scelto come titolo "I piromani".

I quattro leader mondiali sono impegnati, con modalità diverse, in guerre contro o a supporto di uno degli stati rappresentati. L'ultimo conflitto scoppiato, in ordine di tempo, è quello tra Iran e Israele. "La piromania, dal greco πῦρ (pyr, fuoco) e μανία (mania), - commenta il Banksy di Torino, riprendendo le parole di un dizionario - è un'intensa ossessione verso il fuoco, le fiamme, gli esplosivi in genere e gli effetti a ciò correlati, che spesso si attua con l'accensione intenzionale di incendi".