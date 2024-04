Incidente nel cantiere della metro a Collegno: grave un operaio di 52 anni

Ancora da stabilire le cause che lo hanno portato a perdere l'equilibrio e cadere, potrebbe essersi trattato anche di un malore improvviso: subito assistito, è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Rivoli, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono poi giunti i tecnici dello Spresal dell'Asl TO3 per fare luci, assieme alle forze dell'ordine, sulle ragioni che hanno prodotto l'incidente. Intanto c'è un uomo in condizioni gravissime in ospedale.

Cgil: "La sicurezza è una priorità"

La Cgil di Torino, dopo questo ennesimo incidente sul lavoro, lancia un appello alle Istituzioni - quello della metro è un appalto d'interesse pubblico - e alle imprese "perché davvero il diritto alla sicurezza dei lavoratori sia sempre e comunque la priorità, anche e soprattutto in presenza di grandi opere di interesse generale".

"Il confronto con il governo devo produrre risultati concreti, a partire da sistema di controlli che deve essere un forte deterrente, a fronte dei rischi che corrono tutti i giorni le persone che lavorano", conclude la nota del sindacato.