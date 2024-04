Politecnico talent scout, tra innovazione e impatto sociale: il Social Innovation monitor cerca le migliori start up

"La Regione vi è vicina - ha commentato Andrea Tronzano, assessore regionale al bilancio e allo sviluppo delle attività produttive - perché ha bisogno di innovazione e accelerazione di certi processi. Siamo in fase di pubblicazione di un bando startup tarato per persone che hanno qualcoda da dire. Apriremo dei canali sulla microelettronica: automotive, spazio e microelettronica devono essere motore per la regione. Quello che fate sarà utile per il Piemonte e per l'occupazione piemontese".