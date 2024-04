Grugliasco, incidente in corso Torino: 57enne finisce in ospedale

Per l'incidente la moto, guidata da S.A. 57enne, residente ad Avigliana, è caduta al suolo e nel sinistro proprio lei ha avuto la peggio cadendo a terra. È stata soccorsa, prima dai passanti e poi dall'ambulanza intervenuta sul posto che ha trasportato, con codice giallo, la ferita, all'ospedale di Rivoli. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, S.A. è stata dimessa.

Momenti di paura a Grugliasco verso le ore 14 di martedì 16 aprile per un brutto incidente. A causa di una mancata precedenza nella rotonda di corso Torino, all'altezza di via Lamarmora, una Fiat 500, guidata dalla giovane 21enne grugliaschese G.D. e una moto Triumph, si sono scontrate.

Gli agenti dlela Polizia locale di Grugliasco, intervenuti sul luogo dell'incidente, stanno eseguendo gli accertamenti per verificare la dinamica che, a un primo esame, sembra coinvolgere solo la Fiat 500 che, provenendo da via Lamarmora, si è immessa nella rotonda mentre stava sopraggiungendo la moto da corso Torino, in direzione Grugliasco.

Ulteriori accertamenti confermeranno o meno se è stata la conducente della Fiat 500 a non dare precedenza alla moto.