Resta in prognosi riservata il 23enne spagnolo vittima di un tremendo incidente a Moncalieri

Resta in prognosi riservata il 23enne vittima di un tremendo incidente a Moncalieri

Lo schianto è stato tremendo e le sue condizioni restano gravissime. Sta lottando per la vita il 23enne spagnolo che lunedì a Moncalieri ha perso il controllo dell'auto che guidava, andando a sbattere violentemente contro il muro del parcheggio multipiano.

In prognosi riservata al Cto

Il giovane resta ricoverato al Cto in prognosi riservata. E' stato operato per ridurre i gravi traumi subiti al torace e agli arti, ma tuttora è intubato e versa in condizioni molto gravi.

In attesa di capire, dagli esami etilometrici, se il 23enne fosse alla guida ubriaco al momento dello schianto, la Polizia locale di Moncalieri prosegue le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tanti ancora i nodi da sciogliere: un ragazzo con carta d'identità spagnola, cosa ci faceva a Moncalieri? Ma, soprattutto, è stato lui la persona che ha rubato l'auto incidentata?

I dubbi attorno alla vicenda

Al momento nessuna pista viene esclusa, compresa quella che il 23enne fosse al volante di una vettura che qualcuno gli aveva dato in prestito senza spiegarne la provenienza. Ma l'interrogativo più importante da sciogliere, al momento, resta quello sulle sue condizioni di salute.