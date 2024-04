Nell'ex Diatto una nuova residenza universitaria: "Aspettiamo ritorno studenti cinesi"

Taglio del nastro per Taurasia Living Torino, la nuova struttura dedicata all'accoglienza residenziale degli universitari in via Moretta 50. Siamo nel cuore di San Paolo, proprio nell'area conosciuta come ex Diatto.

A realizzare l'intervento - per una realtà che in fase di avvio è già operativa dal mese di ottobre - è Patrizia Investments, società che si occupa di investimenti nel mondo immobiliare che ha in Fabrizio Trani il suo asset manager. Il progetto è portato avanti con The Stonehill Group e Beyoo.

600 camere

La struttura si estende per 18mila metri quadrati. Sui sei piani sono presenti 582 camere singole, di cui 30 attrezzate per disabili. Al piano interrato ci sono 144 posti auto: i lavori di realizzazione sono iniziati a gennaio 2022.

Il complesso di via Moretta è dedicato principalmente ad ospitare universitari, i loro famigliari e professori, con una prevalenza per quelli del Politecnico di Torino vista la vicinanza. Nel periodo estivo le stanze potranno però accogliere anche turisti.

I costi

I prezzi per uno studente che desidera soggiornare in Taurasia Living Torino partono dai 780 euro in su: all’ultimo piano sono presenti suite da 33 mq. “Torino – spiega Fabrizio Trani, head of asset management Patrizia SE – è la seconda città italiana più cara per stanze in affitto: le singole sono intorno ai 560/570".

"Le nostre tariffe - ha aggiunto - sono all inclusive: è compreso l’uso spazi comuni come palestra e sala studio, il cambio della biancheria una volta a settimana. Sono previsti poi servizi di accoglienza e assistenza amministrativa”. A questi si aggiungono anche colonnine di ricarica, una sala cinema e un giardino di 6mila metri quadri aperto alla cittadinanza.

60% ospiti straniero

Il 60% degli ospiti è straniero e viene - in prevalenza - da Turchia, Francia e Spagna. “Ci aspettiamo – ha aggiunto Trani - un ritorno importante dalla Cina, come ai livelli pre-Covid”.

“Torino – ha osservato l’assessore all’urbanistica Paolo Mazzoleni - ha bisogno di opportunità e crescita: gli studenti rappresentano uno dei punti di forza della città. Penso che il capoluogo debba Torino debba mettere a servizio della domanda di residenzialità universitaria un’offerta ricca e convenzionata”.