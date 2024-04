I "piaceri quotidiani" di Galup

PIACERI QUOTIDIANI Galup è una nuova gamma che si presenta al consumatore con un’accattivante veste grafica che fa dell’immagine – due bambini allegri e vestiti in abiti d’altri tempi – e dei colori – il blu, il rosso e il bianco – i propri tratti distintivi, per una linea di prodotti che si propone come simbolico fil rouge. Un filo rosso che garantisce la continuità delle proposte Galup lungo tutto l’anno, creando quella destagionalizzazione che consente al brand piemontese, che ha fatto la storia della pasticceria, di costruire un innovativo approccio.

“Oggi, la nostra scelta di prodotti da forno si arricchisce di lievitati e biscotti che rinnovano la tradizione dolciaria Galup e, al tempo stesso, ne conservano il sapore familiare. Potremo così condividere con i nostri consumatori quei momenti che rendono ogni giorno un giorno speciale e l’attesa delle festività più piacevole. Al risveglio, durante una pausa o alla fine di una cena, Galup è sempre un dolce piacere” – ha dichiarato Elisa Mereatur – Responsabile Marketing dell’azienda pinerolese.

La nuova linea PIACERI QUOTIDIANI è caratterizzata da numerose proposte golose che comprendono un’inedita novità: il Croccante alla nocciola con granella di nocciola e con granella di pistacchio - un’idea originale che trasforma la tradizionale glassa del Panettone alla Nocciola Tonda Gentile Trilobata, in un biscotto dalla croccantezza memorabile, guarnito con granella di nocciole piemontesi o pistacchio.

La gamma dei PIACERI QUOTIDIANI comprende poi anche i Biscotti nelle diverse proposte al Mais, alla Nocciola, al Cacao e alla Cannella, per apprezzare l’autenticità delle antiche ricette addolcendo un momento della giornata.

I biscotti KRUMIRI, per la produzione dei quali Galup si ispira alla tradizionale ricetta dolciaria piemontese, offrono un’ampia scelta sia di gusti con i KRUMIRI Classici, al Caffè e ricoperti al Cioccolato, sia in termini di pack. La linea è infatti disponibile in un’elegante scatola in latta rossa litografata con elementi in rilievo per un regalo di pregio oppure confezionata in comodi flowpack da 250 gr.

Le proposte dei PIACERI QUOTIDIANI includono anche i Carrè Galup nella versione con gocce di Cioccolato nell’impasto, e ricoperto con glassa alla Nocciola Italiana “Tonda Gentile Trilobata” e granella di zucchero, il Carrè con Frutti di bosco e Yogurt dal sapore fresco e profumo intenso sprigionato dalle fragole, more di rovo, ribes rossi, ribes neri e mirtilli semi-canditi e il Carrè con Uvetta.

E per i PIACERI QUOTIDIANI Galup trasforma il grissino originale, in uno snack raffinato, ricoprendo l’impasto classico con tre diverse varianti del cioccolato: al latte, fondente o bianco al caramello salato.

Ricette e gusti differenti compongono quindi la linea dei PIACERI QUOTIDIANI per rendere indimenticabile ogni momento di pausa di una giornata.