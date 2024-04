Dal Sonic Park Stupinigi al Flowers Festival: tutti gli eventi musicali dell'estate torinese

Con l’arrivo della bella stagione, Torino e la provincia si animano che i tradizionali Festival musicali che si aggiungono ai grandi concerti.

Dal Sonic Park Stupinigi al Flower Festival di Collegno, per finire con MiTo Settembre Musica.

Ecco allora tutti gli appuntamenti da maggio a settembre da non perdere e da segnare in agenda.

MAGGIO-GIUGNO

Jazz is Dead

Torino

Fino al 7 giugno

Il festival dedicato all’avanguardia e la sperimentazione jazz è iniziato il 6 aprile e andrà avanti fino al 7 giugno con concerti tra il Cap10100, il Bunker, il Cinema Massimo e il Planetario di Pino Torinese.

GIUGNO-LUGLIO



Ritmika

Moncalieri

Dal 12 al 15 giugno

Il festival musicale Moncalierese torna per una nuova edizione con ospiti come Colapesce Dimartino + Marco Castello, Emma, Ariete. Gli spettacoli si terranno al PalaExpo.

Apolide Festival

Ivrea

Dal 21 al 23 giugno

Continua la storia di uno dei festival più longevi della musica italiana, che raggiunge la Città simbolo del Canavese, Ivrea, inaugurando così una nuova stagione dell'estate eporediese. Tra gli ospiti Motta, Cosmo, Ex Otago i cui concerti si svolgeranno in diversi luoghi della città.

Flowers Festival

Collegno

Dal 26 giugno al 12 luglio

Il Festival musicale che si svolge come ogni anno nel Parco delle Certosa con sezioni dedicate a incontri, letteratura, cinema quest’anno vedrà nella line up Salmo e Noyz, Willie Peyote, La Sad+Bnkr44, Massimo Pericolo+ Kid Yugi, Fulminacci e tanti altri.



Sonic Park Stupinigi

Nichelino e Torino

Dal 1 giugno al 31 luglio

Il festival che quest’anno torna nel parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi e alle OGR Torino. Tra gli ospiti Omar Apollo, i Dogstar di Keanu Reeves e Tom Morello, Geolier e Coez con Frah Quintale, POOH!.

LUGLIO-AGOSTO

MiTo - Settembre Musica

Torino - Milano

Dal 6 al 22 settembre

La musica classica torna con il festival diffuso tra Torino e Milano che quest’anno vedrà tra gli ospiti Stefano Massini, Ludovico Einaudi, Filarmonica della Scala Riccardo Chailly, Giovanni Sollima e Enrico Melozzi, Filarmonica TRT, Franco Alfano, Quartetto Prometeo, Alessandro Cadario, Filarmonica di Torino Giampaolo Pretto, Opera de Lyon Daniele Rustioni, Olivier Messiaen, Accademia Santa Cecilia Gianandrea Noseda, Heiner Goebbels, Quartetto Goldberg.

Gli altri festival da definire

Diversi gli altri festival ancora da definire ma da segnare in agenda per il 2024.

Hiroshima Sound Garden

Torino

Rassegna estiva nello spazio verde dell'Hiroshima a Mirafiori.

Festival della reciprocità

Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese

Festival culturale e musicale nato dalla collaborazione tra le tre terre canavesane.

Evergreen Fest

Torino

Rassegna di eventi estivi a ingresso gratuito.

Due Laghi Jazz Festival

Avigliana, Condove, Almese e Rubiana

Appuntamento con il jazz internazionale.

Alta Felicità

Venaus

Manifestazione gratuita che propone 3 giorni di musica dal vivo, cultura e impegno sociale.

Todays Festival

Torino

Festival underground tra i più importanti della scena torinese.

FuoriTutti Festival 2024

Settimo Torinese

Tre giorni di concerti gratuiti al Parco De Gasperi.