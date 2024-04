'Bollette da incubo' per la raccolta rifiuti, Moncalieri insorge: "Così si mandano all'aria i conti del Comune"

Per adesso è un rischio solo ventilato, ma se gli annunciati aumenti delle bollette della raccolta rifiuti troveranno conferma, molti Comuni sono pronti a scendere sul piede di guerra. In primis Moncalieri, che rifiuta di prendere in considerazione un aumento del 10% del costo della Tari: "Così si mandano all'aria i conti del Comune", tuona il sindaco Paolo Montagna.

Il Covar prova a rassicurare

Sono 'bollette da incubo' i Pef consegnati agli uffici finanziari dei vari Comuni con aumenti importanti del costo del servizio. Ma c'è chi prova a rassicurare: “Partiamo da un elemento - spiega il presidente del Covar (il consorzio che si occupa della raccolta rifiuti, ndr) Leonardo Di Crescenzo - le bollette che arriveranno nelle prossime settimane non prevedono aumento. In questo momento in assemblea stiamo ragionando sui Piani finanziari del 2025, su cui dobbiamo tenere conto dell’adeguamento Istat”.

Tecnoservice, la ditta incaricata del servizio, intanto ha presentato i costi del servizio di raccolta e smaltimento, che ora dovranno essere riportati a livello contrattuale e comparati sui costi reali che i Comuni saranno chiamati a loro a pagare. E per i sindaci, già alle prese con continui rincari, è stata una doccia gelata. “Gli attuali costi sono impostati sul 2021, il che significa tre anni fa. In questo lasso di tempo l’inflazione è stata del 14%, ma per Moncalieri l’aumento ipotizzato si aggira intorno al 4%”.

Montagna: "Così saltano i conti"

Molto diversi sono i numeri che prospetta il sindaco Montagna, che parla di un extra costo “di oltre 900 mila euro", il che significa circa il 10% in più, "visto che il piano tariffario di Moncalieri è pari a 10 milioni". Per questo è pronto a fare fuoco e fiamme, se gli annunciati aumenti dovessero diventare realtà. Poco importa se si tratta di adesso o del 2025.