Ingoiano la droga alla vista dei carabinieri: sempre più spesso i pusher pensano di farla franca così (ma non ci riescono)

A San Salvario, per esempio, si sono verificati due diversi episodi che hanno portato all'arresto di due pusher centrafricani di giovane età e senza fissa dimora. Avevano con sé più di 20 dosi di cocaina, ma in entrambi i casi hanno anche cercato di inghiottire altre dosi nascoste in gola, per evitare l'arresto. La droga trovata in loro possesso è stata sequestrata e i due sono finiti in manette.



Scena simile anche a Collegno, dove altri due pusher centrafricani hanno cercato, con la stessa tecnica, di nascondere la droga che avevano con sé. Sottoposti poi a perquisizione personale, i due sono stati trovati anche in possesso di denaro contante, probabilmente frutto dell'attività di spaccio.