Un grandioso finale per la Stagione Teatrale 2023-2024 del Casinò di Sanremo

Il Casinò di Sanremo ti regala un gran finale di stagione con "Que Serà"! Giovedì 25 aprile alle ore 21.00, non perdere lo spettacolo con Paolo Triestino, Edy Angelillo e Emanuele Barresi. Prenota il tuo posto e vivi un'ultima serata di teatro indimenticabile!

Gianmarco Tognazzi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Enzo De Caro, Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra, Savino Zaba, Serra Yilma, Tosca D’Aquino, Federico Cesari, i nomi che hanno costellato da ottobre ad aprile la stagione teatrale 2023-2024 del Casinò di Sanremo. Sette successi che hanno convinto il numeroso pubblico che ha affollato il teatro dell’Opera.

L’ultimo spettacolo di giovedì è un esilarante viaggio nell’amicizia ma soprattutto nella capacità delle persone di cambiare e di cambiarsi.

La trama: metti tre amici, da sempre e per sempre. Metti una cena d’estate tra profumi e note brasiliane, perché l’allegria non manchi. Condisci il tutto in un giardino ad accogliere le parole, le risate ed i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni. Aggiungi infine che improvvisamente tutto cambi perché qualcosa di imprevisto, di molto imprevisto, accada e che ci si chieda cosa siamo disposti a fare per il nostro migliore amico. Ecco così servito QUE SERÀ, uno straordinario racconto di amicizia e, soprattutto, di vita. Roberta Skerl affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi ma di grandissima attualità. Sul palco Paolo Triestino (anche regista), Edy Angelillo ed Emanuele Barresi, tre attori di lunga esperienza di commedia d’autore.