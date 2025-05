‘Un filo estatico’ lega otto nuovi giovani incisori a Torre Pellice

Giovani incisori tornano a darsi appuntamento a Torre Pellice per indagare insieme le sfumature dell’esistenza. Oggi, sabato 31 maggio, alle 17, verrà inaugurata nella sede dell’associazione ‘Le vie del segno’, in via XXV Aprile 2, la mostra ‘Seguendo un filo estatico di stare al mondo’ dedicata a otto talenti della Scuola di grafica d’arte dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Non è la prima volta che giovani universitari che frequentano il laboratorio di incisione torrese offrono al territorio una mostra.

Saranno esposti fino a sabato 30 agosto i lavori di Alice Baiardi, Eleonora Ballario, Dalila Boualoua, Silvia Canavesio, Mattia Natale, Luis Eduardo Pardo Silva, Dalia Alva Pisoni e Melissa Trusolino. “Ci saranno alcuni allievi piemontesi ma la maggior parte arrivano da altre regioni come la Toscana e altri stati come il Guatemala” spiega Daniele Gay curatore dalla mostra assieme a Maria Elena Marchetti.