Ritmika gioca d'anticipo e lancia l'estate: Emma e Colapesce-Dimartino attesi al PalaExpo di Moncalieri

Sul palco allestito al PalaExpo di Moncalieri, nell’ex Foro Boario, Colapesce Dimartino + Marco Castello (12 giugno), Emma per la prima data del suo tour estivo (13 giugno), Ariete, per la prima tappa italiana del suo tour “La Notte d’Estate”, opening act: Giøve (14 giugno) e, infine, closing party con Mega90 e i 4 finalisti di Ritmika Talent, la prima edizione del contest musicale per giovani artisti emergenti (15 giugno).

"I protagonisti saranno i ragazzi e le ragazze di Moncalieri con lo staff e con il talent degli artisti emergenti. E poi la serata finale ad ingresso gratuito, una vera e propria festa per tutte le età", ha aggiunto Davide Guida. "Ritmika è nata nel 1996 come rassegna musicale a carattere locale – hanno spiegato Alessio e Fabio Boasi, Fondazione Reverse - Ma arrivata alla 28esima edizione è diventata un progetto di rilevanza nazionale che coniuga tanti e diversi aspetti: l’attenzione alle performance musicali di qualità con i grandi nomi del pop nazionale e le nuove voci, la trasversalità del pubblico, la promozione di giovani talenti".

Ritmika apre, mercoledì 12 giugno, col doppio concerto di Colapesce-Dimartino e Marco Castello. Il giorno dopo, la prima tappa del tour estivo di Emma, reduce dal successo di “Apnea” il brano presentato al Festival di Sanremo 2024, scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli) che è anche il produttore della canzone.

Prima tappa italiana del tour al PalaExpo di Moncalieri, venerdì 14 giugno, anche per Ariete con “La Notte d’estate”. Nome d’arte di Arianna Del Ghiaccio, classe 2002, si è imposta nel panorama musicale italiano con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale. Il carattere deciso mixato ad uno stile semplice e diretto riesce a creare atmosfere intime e rarefatte, rendendo Ariete portavoce del “Bedroom pop”. Opening act: Giøve, la cantautrice torinese classe ’99 che si muove a cavallo tra indie rock e cantautorato alternative e che guarda alle armonie di Lana del Ray e alle melodie dei The Neighbourhood.

Sabato 15 giugno, si conclude von il closing party ad ingresso gratuito che prevede la proiezione della partita Italia-Albania, la prima degli Europei di Germania 2024, la festa Mega90, party a tema anni ’90, e la sfida live tra i 4 finalisti di Ritmika Talent, la prima edizione del contest musicale per giovani artisti emergenti.

Ritmika, da sempre, dà spazio alle nuove voci e quest’anno, in collaborazione con il 45° NORD, promuove un vero e proprio concorso negli spazi della galleria del centro nei due weekend precedenti il Festival (31 maggio, 1, 7, 8 giugno) per dare spazio ai nuovi talenti. Una giuria individuerà tra gli artisti selezionati che si sono esibiti al 45° NORD i 4 finalisti che saliranno sul palco del PalaExpo di Moncalieri.

Acqua gratuita per tutti, no alla plastica e sì al bicchiere eco-friendly, con una grande attenzione all'ambiente si confermano capisaldi di questa kermesse. E per tenere alta l'attenzione su un tema di grande attualità come la scuola inclusiva, ecco che Ritmika ha definito la partnership con l'associazione Air Down per sensibilizzare sul tema delle persone che convivono con la disabilità cognitiva. Perché la musica deve saper aiutare anche riflettere, non solo divertire.