Nichelino, alcuni incivili trasformano il parco del Boschetto in una discarica a cielo aperto

Non è la prima volta che succede, probabilmente non sarà neppure l'ultima, ma non per questo il fatto è meno grave. A Nichelino ieri qualcuno ha trasformato il parco del Boschetto in una sorta di discarica a cielo aperto.

I bidoni della differenziata a pochi passi

La rabbia è ancora maggiore pensando che a pochi metri da quella porzione di prato c'erano i contenitori per la raccolta differenziata. L'inciviltà, che spesse volte nel passato si era registrato soprattutto in occasione della Pasquetta o delle gita fuori porta della domenica da parte di (famiglie di) incivili, colpisce ancora una volta il 'polmone verde' di Nichelino.

Le telecamere come possibile deterrente

Ed allora sono in molti a chiedere che non ci siano solo controlli da parte della Polizia locale, ma vengano installate anche telecamere in diversi punti del parco per impedire che chi si macchia di comportamenti riprovevoli possa farla franca.