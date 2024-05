Bussoleno, l'Istituto Norberto Rosa festeggia i suoi primi dieci anni

La celebrazione del decennale dell’istituzione del liceo artistico nella sede staccata di Bussoleno dell’Istituto Norberto Rosa di Susa, è l’occasione per fare il punto sull’impegno della Città metropolitana di Torino per l’adeguamento e la messa in sicurezza del plesso scolastico di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

La Direzione Edilizia Scolastica ha programmato e sta realizzando lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative in materia di edilizia scolastica per un importo complessivo di 400.000 euro, finanziato con i fondi della Missione 4-C1 del PNRR. I lavori consistono nella sistemazione della rete fognaria delle acque bianche e nere al piano terreno e nelle aree esterne al plesso scolastico, nella realizzazione di una nuova scalinata esterna e di una nuova scala alla marinara per la salita in sicurezza alla copertura dell’edificio e nella riqualificazione delle aree esterne all’edificio.

Per l’adeguamento dei presìdi di sicurezza antincendio e l’ottenimento del certificato di prevenzione degli incendi è prevista una spesa di 34.000 euro. I lavori, finanziati con fondi propri della Città metropolitana, consisteranno nel rinnovo dell’impianto di rilevazione e allarme (AI) e nella sostituzione della centralina esistente. Saranno sostituti anche i rivelatori di gas, la centralina a servizio del laboratorio di chimica e le manichette degli idranti UNI 45. È stata invece ultimata la manutenzione ordinaria e riparativa e la sostituzione dei corpi illuminanti della palestra, con una spesa di 6.000 euro. Tra le priorità dell’amministrazione metropolitana vi è anche l’adeguamento della palestra alle normative sui pubblici spettacoli, per consentire la presenza del pubblico in occasione di eventi sportivi, come gli incontri della squadra dell’asd Bussoleno Basket.

A seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, è in fase di redazione un progetto di adeguamento sismico e efficientamento energetico dell’intero complesso scolastico (comprendente anche la sostituzione di serramenti) e per l‘inizio dell’anno scolastico 2024-2025 sono previsti una serie di interventi di riqualificazione dei locali interrati che ospiteranno la biblioteca e i laboratori didattici.