Rimedi naturali contro le allergie di stagione, le proposte di Essenza Monviso

Benvenuti nel mondo dei rimedi naturali contro le allergie stagionali, presentati con cura e dedizione da Essenza Monviso, un'azienda agricola biologica che ha fatto della passione per la montagna il proprio marchio distintivo. Nel cuore delle Alpi, tra le maestose vette del Monviso, sorge Essenza Monviso, un'oasi di biodiversità e benessere dove prendono vita i rimedi naturali contro le allergie, frutto della visione della dott.ssa Elisa Tarasco.

Piantaggine

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie ed espettoranti viene utilizzato nelle infiammazioni delle mucose, offrendo sollievo in caso di tosse, catarro bronchiale, bronchite cronica, allergie e sinusiti.Grazie alle proprietà bechiche a espettoranti, antibatteriche, antinfiammatorie e astringenti, questa pianta si distingue per la sua versatilità nel supportare la tua salute.La, anche per uso esterno, si trasforma in un tocco di cura naturale. Cicatrizzante, lenitiva, antipruriginosa e decongestionante, è ideale per dermatosi, piccole lesioni della pelle, acne e infiammazioni oculari e palpebrali, anche di natura allergica.

Fiori di primula

La, grazie alla sua composizione unica, dona al tuo benessere proprietà sedative, vulnerarie, calmanti ed espettoranti. È come un tocco delicato dalla natura per alleviare le tensioni e migliorare la salute.Le foglie, raccolte con cura in primavera prima della fioritura, i rizomi prelevati d'inverno e i fiori delicati, tutti essiccati con maestria in luoghi bui e ben ventilati, vengono utilizzati nella preparazione dei prodotti di Essenza Monviso. Ogni passo, dalla raccolta al processo di essiccazione, è curato per garantire la massima purezza e potenza.Sperimenta la magia della Primula attraverso il decotto delle radici, una risorsa naturale per contrastare la bronchite e l'asma bronchiale.Gli infusi delle foglie e dei fiori di Primula diventano il tuo alleato contro l'insonnia, il raffreddore e l'emicrania.

Viola tricolor

Lapresenta un’azione depurativa del sangue, un alleato prezioso contro malattie infiammatorie della pelle come eczema, psoriasi e acne. È espettorante, diuretica, emolliente e combatte con dolcezza la crosta lattea e altre affezioni cutanee dei più piccoli.Assapora l'infuso diper sfruttare al massimo le sue proprietà espettoranti. Un trattamento dolce e naturale per bronchite, tosse e sintomi da raffreddamento.Rimedi depurativi dopo l'inverno. Le abitudini alimentari nel periodo invernale portano ad assumere alimenti più grassi, a mangiare di più a causa delle festività, inoltre si è più sedentari per via del clima freddo e delle giornate più corte.E' necessario nel periodo primaverile depurare l'organismo con rimedi naturali.

Malva fiori e foglie

I benefici dellasi rivelano attraverso le sue proprietà emollienti, che operano magicamente dall'interno, donando sollievo delicato allo stomaco e all'intestino. Un abbraccio di benessere che lenisce e protegge i tessuti molli del tuo corpo.Sperimenta la magia antinfiammatoria della, dona sollievo a stomaco e intestino, sentendo il calore di una cura naturale che si sprigiona dall'interno verso l'esterno.

Tarassaco foglie

Il tarassaco, pianta appartenente alla famiglia delle Asteracee, si svela come un alleato straordinario per il benessere del tuo fegato.Con le sue proprietà depurative, ildiventa un vero e proprio sostegno per la salute epatica. Stimola la funzionalità biliare, epatica e renale, avviando un processo di purificazione che libera il tuo organismo da scorie e tossine.Le proprietà amaro-toniche e digestive del tarassaco lo rendono un prezioso aiuto per la tua digestione. Stimola le secrezioni di tutte le ghiandole dell’apparato gastroenterico, favorendo una corretta assimilazione dei nutrienti e producendo un'azione lassativa secondaria che contribuisce al tuo comfort intestinale.Le proprietà purificanti, antinfiammatorie e disintossicanti dello rendono un vero e proprio alleato nella lotta contro l'insufficienza epatica, l'itterizia e i calcoli biliari. Inoltre favorisce l’eliminazione di scorie come zuccheri, trigliceridi, colesterolo e acidi urici, rendendolo una pianta epatoprotettiva di fiducia.

