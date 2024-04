Crollano le meme coin, ma Dogeverse in prevendita supera i 10 milioni di dollari

Le meme coin stanno attraversando una giornata piuttosto difficile, con Dogecoin, Shiba Inu, WIF e Pepe tutte in ribasso. Tuttavia, nonostante questa tendenza negativa, c'è una nuova protagonista che sta rubando la scena nel mondo delle meme coin.

Dogeverse, una new entry nel panorama delle meme coin, sta attirando l'attenzione degli investitori con una prevendita che ha superato i $10 milioni. Mentre le valutazioni delle meme coin esistenti subiscono una flessione, l'entusiasmo intorno a Dogeverse continua a crescere, alimentato dalle promesse di un ecosistema vibrante e dalla possibilità di sfruttare più blockchain.

In questo articolo, esamineremo l'attuale stato delle meme coin più popolari, e daremo un’occhiata al fenomeno emergente di Dogeverse, interrogandoci sulle implicazioni per il futuro del mercato delle meme coin.

Meme coin sotto pressione: DOGE, SHIB, WIF e PEPE giù

L'ecosistema delle meme coin è stato scosso da un'ondata di vendite, con le valutazioni di importanti meme coin giù in picchiata. Dogecoin, Shiba Inu, WIF e Pepe hanno tutte registrato perdite significative, con ribassi che vanno dal 7% al 13% in un solo giorno.

Questo calo repentino ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori, che osservano con attenzione i movimenti del mercato alla ricerca di segnali di stabilità. Dogecoin, l'iconica meme coin ispirata al famoso cane Shiba Inu, ha visto il suo valore diminuire del 7%, mentre Shiba Inu stesso, una delle meme coin più promettenti, ha subito un calo dell'8%. Nel frattempo WIF e Pepe hanno registrato perdite rispettivamente del 13% e del 9%.

Questo crollo repentino solleva interrogativi sulla solidità a lungo termine delle meme coin e sulle forze che guidano i loro prezzi. Sebbene le meme coin abbiano storicamente dimostrato di avere un seguito fedele e un impatto significativo sulla cultura online, la loro volatilità rimane un punto di preoccupazione per gli investitori.

Il recente calo potrebbe essere attribuito a una serie di fattori, tra cui la correzione del mercato più ampio a partire da quella del Bitcoin post-halving, le vendite scatenate dal panico degli investitori o un cambiamento nel sentiment del mercato verso le meme coin in generale.

Tuttavia, nonostante questo calo, alcuni osservatori del mercato vedono queste correzioni come un'opportunità di acquisto. Per gli investitori che credono nel potenziale a lungo termine delle meme coin e sono disposti a sopportare la volatilità a breve termine, potrebbero esserci opportunità di accumulo a prezzi scontati.

Tuttavia, è importante ricordare che investire in criptovalute comporta sempre un certo grado di rischio e che è essenziale condurre una ricerca approfondita prima di prendere decisioni di investimento. A questo proposito, diamo un’occhiata alle potenzialità di una nuova meme coin attualmente in fase di prevendita: Dogeverse.

Mentre le meme coin scendono, la prevendita di Dogeverse supera i $10 milioni

Se da un lato le meme coin più popolari stanno registrando un calo, la prevendita di Dogeverse ($DOGEVERSE) si afferma come la “presale più calda di aprile” e finora, nell'intero anno del 2024.

Il progetto sta raccogliendo fondi a una velocità senza precedenti. La sua prevendita è iniziata l'8 aprile e, fino al momento in cui scriviamo, Dogeverse è già riuscita a raccogliere oltre $10 milioni.

Avendo un limite massimo di $17 milioni, significa che la prossima (potenzialmente) grande meme coin è ora esaurita più del 50%. Il suo limite minimo di $8,83 milioni è stato raggiunto nel corso del fine settimana, quindi questo progetto multichain meme è pronto per la prossima fase.

A questo ritmo, la prevendita di Dogeverse potrebbe esaurirsi entro 2/3 settimane, quindi chiunque non sia ancora entrato rischia di perdere l’opportunità di acquistare il token al suo attuale prezzo di $0,000301.

Il 20 aprile, la comunità crypto ha celebrato il Doge Day, che sembra aver portato una nuova ondata di investitori in questo token e nelle meme coin in generale - in particolare il Bonk di Solana è salito del 40% nel fine settimana successivo all'halving del Bitcoin.

Dogeverse è una criptovaluta unica, anche tra le meme coin

Molta della sua popolarità deriva dal fatto che è un'altra meme coin basata sui cani, proprio come Dogecoin, Shiba Inu e altri grandi nomi del settore. Tuttavia, DOGEVERSE ha il potenziale per diventare ancora più grande di tutti i suoi competitor grazie alla sua natura multichain.

Il progetto è stato sviluppato per essere lanciato e funzionare simultaneamente su Ethereum, Solana, Base, BNB Chain, Avalanche e Polygon. Essendo presente su ognuna di esse, DOGEVERSE sarà una criptovaluta perfetta per trasferire facilmente denaro tra le catene. Tutto ciò si aggiunge al fatto che è basata sui cani, un tipo di criptovaluta che storicamente ha registrato ottime performance nel tempo.

