Le figurine dedicate agli Immortali e il ricordo dell'ultima gara a Lisbona: il museo del Toro si prepara al 4 Maggio

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata si prepara a celebrare gli Invincibili. Venerdì 3 maggio alle ore 21 è in programma una serata di grandi eventi.

Tre momenti tutti a tinte granata e in omaggio al Grande Torino scandiranno la serata: 1) Figurine Forever: Emiliano Nanni presenterà la nuova uscita di figurine dedicata agli Immortali. La serie, sulla scia delle precedenti figurine solidali, sarà composta da 22 figurine che rappresentano: i calciatori, compreso Sauro Tomà, i due tecnici del Grande Torino, Egri Erbstein e Leslie Lievesly, il presidente Ferruccio Novo e una della memoria. 2) Gios, leader nel settore per la produzione di biciclette, presenterà 11 esemplari di bici in tiratura limitata, che sono l’ultimo prodotto realizzato dall’azienda. 3) Italianminifig, società che personalizza gli originali Lego, ha realizzato il progetto denominato “Gli Invincibili”.