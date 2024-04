Gli USA approvano il pacchetto da 61 miliardi per Kiev, ma servirà a poco

Il 20 aprile è iniziato a Washington l’iter di approvazione del pacchetto di aiuti all’Ucraina, pari a circa 61 miliardi di dollari. Dopo mesi di discussioni, blocchi e rimandi, la Camera dei Rappresentanti lo ha votato. Poi è passato al Senato a maggioranza democratica, che infine lo ha dato da siglare al presidente Biden. La cifra stanziata appare gigantesca, ma in realtà non è risolutiva nemmeno se sommata alle precedenti decine e decine di miliardi già destinate a Zelensky. Come riporta il sito Strumenti Politici , gli stessi politici americani sono consci di questo fatto. Sanno pure che le motivazioni di base dell’assistenza militare USA sono viziate a monte dal pregiudizio verso Putin e verso la Russia. Il portavoce della Camera Mike Johnson per molto tempo non ha acconsentito alla narrativa Dem, per poi cedere sotto le ennesime relazioni dell’intelligence sulle prossime mosse di Mosca. Così, l’idea alla base di questo pacchetto è che se gli ucraini non fermano i russi, questi ultimi marceranno fino a Lisbona. Molti fanno notare che in primo luogo la somma concessa oggi non basta nemmeno ad allestire una valida difesa, figuriamoci a scoraggiare i russi dal procedere. E in secondo luogo sottolineano come sia tutto da stabilire se veramente i russi siano in grado di passare dall’attuale conflitto con l’Ucraina a uno scontro diretto con uno o più membri della NATO. Per due anni i media hanno detto che la Russia stava finendo le armi e che sarebbe crollata economicamente e politicamente. Dunque non è assolutamente plausibile che adesso Mosca voglia conquistare interi Paesi europei. Inoltre, Washington non ha mai ricevuto indicazioni diplomatiche o allarmi concreti sulla possibilità che i russi si preparino ad attaccare il territorio dell’Alleanza Atlantica.