La valorizzazione di borghi ed eccellenze piemontesi: una vera priorità

Federica Barbero ha incontrato nei giorni scorsi, insieme a Davide Nicco e Marina Bordese, l’amministrazione del comune di Fenestrelle e i componenti dell’associazione progetto San Carlo – i cui volontari si occupano, da oltre 27 anni, del progetto del Forte di Fenestrelle, la più grande fortificazione d’Europa.

All’incontro erano presenti Michel Bouquet- sindaco di Fenestrelle e Alessandra Tron – vicesindaco, Marco Bourlot- capogruppo di maggioranza e Valter Locatelli- consigliere comunale.

“L’incontro è stato un momento di riflessione estremamente importante” – ha dichiarato Federica Barbero – “E tante sono state le tematiche su cui abbiamo avuto modo di confrontarci e dalle quali è emersa la sempre più dirimente necessità di un impegno duraturo e programmato a favore di tutte quelle aree che rappresentano eccellenze del nostro territorio e della nostra nazione. La necessità, ad esempio, di un supporto concreto affinché la realtà del Forte di Fenestrelle diventi patrimonio dei beni culturali d’Italia, è elemento di riflessione e soprattutto obiettivo futuro che deve essere perseguito con attenzione e volontà dalle istituzioni del territorio”.

“Ed è importante sottolineare come, al fianco di un’opera così unica e preziosa, vi siano altre incredibili ricchezze come quella rappresentata dalla più grande miniera di talco d’Europa – l’Ecomuseo delle Miniere – oggi punto di conoscenza e fonte di un’esperienza incredibile, realizzata grazie alla passione, al lavoro e l’impegno del territorio. Un sistema turistico preparato e professionale, pronto ad una crescita che produrrà a sua volta un importante volano sia in termini economici che di conoscenza di un territorio che tanto ha da raccontare”.

“L’incontro è stato per me un’ulteriore conferma di quanto ho già avuto modo di sottolineare in passato e che intendo ribadire anche in questa occasione: questo nostro Piemonte è ricco di borghi ed eccellenze che rappresentano una delle peculiarità della nostra regione e che devono essere promossi, tutelati ed accompagnati in un percorso di crescita e rivalutazione”.