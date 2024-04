Per addentrarsi tra la Natura serve l’aiuto della tecnologia

Un gruppo di giovani avvocati e ingegneri di Messina è sbarcato a Torino città dell’IA per contribuire a snellire il flusso dei big data e aiutare le Pubbliche Amministrazioni a gestire meglio i crediti. Come? Con una piattaforma chiamata E-SPESIA che si adatta a qualsiasi esigenza e trova soluzioni insperate. Partiamo dall’inizio di questa storia interessante. La interpretano due legali siciliani quarantenni, Giovanni Giachino Busacca (cognome piemontese per via di un avo che arrivò in Sicilia con la spedizione dei Mille) e Antonino Vitrano. I due giovani professionisti, avendo a che fare con montagne di burocrazia s’inventano un sistema informatico per razionalizzare tutte le operazioni e di lavoro insieme a due amici ingegneri informatici di Messina, Paolo Carilli e Alessio Mantineo. Pensano così di installare nel NordOvest, a Torino, la loro società tra avvocati, che chiamano WBS Legal. Registrano la loro società a Messina, continuando a fare i pendolari. Intanto ampliano la rete dei legali che collaborano con loro, mettendone in rete circa 100 in tutta Italia. Varano una piattaforma innovativa avanzata, che chiamano E-SPESIA, accessibile da qualsiasi device che consente di abbattere la tempistica delle procedure. Si tratta di una piattaforma digitale multidisciplinare (E-Spesia suite) con applicativi web multidisciplinari utili per aziende sia pubbliche che private. «Vorremmo basarci nel NordOvest – dice l’amministratore unico Giovanni Giachino Busacca-. Avremmo avuto la possibilità di farlo all’estero, ma qui, nel baricentro prossimo venturo d’Europa vediamo una piattaforma di sviluppo incredibile. Non è facile, ma ci stiamo organizzando, anche per portare qui le nostre famiglie.” Le aree di applicazione di questa piattaforma spaziano dalla questione amministrativa ed economica cara a molte PA per gestire parcheggi e tassa di soggiorno a questioni di orienteering e mappatura preziosi per Enti Parco e Gestioni di Reti Sentieristiche. La Liguria è territorio vergine in questo senso e ricca di stimoli per questo pool di sviluppatori seriali. La loro esperienza anche nel settore idrico delle Isole Eolie e nel settore sanitario potrebbe aprire nuove soluzioni anche qui al Nord.

Ma non solo: E-SPESIA è anche a servizio degli Enti Parchi come già successo per l’app del Parco dell’Etna. Presentata nella giornata di formazione per le Guide GAE avvenuta il 12 marzo ad Alassio il team ha illustrato i vantaggi di questa applicazione. Archiviazione, catalogazione, gestione delle aree e promozione di informazioni turistiche e non come molti dati geostrutturali utili per i tecnici del settore.

Anche grossi player del mondo dell’energia e delle rinnovabili, oltre che del settore delle utilities, stanno dialogando in sinergia con E-SPESIA: vedremo cosa verrà fuori da questo incontro di professionisti tra Nord e Sud che uniscono le professionalità di un Paese così variegato come solo l’Italia sa essere.