Al 28a edizione del Valsusa Filmfest, sabato 4 maggio, al cinema di Condove alle ore 17 e ad ingresso grauito, è in programma un evento speciale in ricordo di Michela Murgia al quale partecipano Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi, saggisti e opinionisti fondatori di Tlon, progetto di divulgazione culturale e filosofica che si manifesta in diverse forme: casa editrice, librerie, la Festa della Filosofia di Roma e Milano, gli Italian Podcast Awards.

Per info: www.valsusafilmfest.it