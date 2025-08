Torino Film Festival numero 43, ecco la protagonista: sarà Laura Chiatti a condurre le serate di apertura e chiusura

Attrice di talento e di immensa popolarità, interprete raffinata capace di spaziare tra cinema d’autore e commedia, Laura Chiatti accompagnerà il pubblico nelle due serate ufficiali del Torino Film Festival 2025 che si terrà dal 21 al 29 novembre, salendo fin dalla cerimonia di apertura sul palco del Teatro Regio di Torino a fianco del direttore Giulio Base. Una presenza luminosa e intensa, a suggello di un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni, grandi film da scoprire, visioni inedite e super ospiti internazionali.

Il TFF ha già annunciato la retrospettiva su Paul Newman a cui è dedicato il manifesto, mentre il programma completo della 43ª edizione sarà presentato nella conferenza stampa del 7 novembre a Roma.

Laura Chiatti è una delle interpreti più riconoscibili del cinema italiano contemporaneo. Ha lavorato con grandi maestri come Paolo Sorrentino, Pupi Avati, Roberto Faenza, Sofia Coppola, Marco Tullio Giordana, Giuseppe Tornatore, che le hanno affidato ruoli di forte intensità drammatica. È stata scelta anche da registi come Fausto Brizzi, Carlo Vanzina, Luca Lucini, dimostrando versatilità tra cinema d’autore e commedia popolare. Coniuga fascino e talento, bellezza e misura, imponendosi da anni come volto centrale del panorama audiovisivo italiano.

“Ho conosciuto Laura parecchio tempo fa recitando con lei e poi l’ho voluta in un mio progetto, per avere il privilegio di dirigerla: mi era bastato poco per capire che era una numero uno - dice Giulio Base, direttore del Torino Film Festival -. Quando due anni dopo l’ho vista splendida protagonista in concorso a Cannes nel film L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino, ho capito che era arrivata la sua giusta consacrazione. Da allora ho sempre seguito la sua carriera con stima e affetto. Ritrovarla oggi al Torino Film Festival è una gioia profonda. Come certi incontri che tornano al momento giusto, per chiudere il cerchio… e riaprirlo, con nuova luce”.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.