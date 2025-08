La Sindone posata su una statua e non su un corpo? Repole: "Preoccupato per la superficialità di certe conclusioni"

Secondo Repole, che ha il ruolo di "Custode della Sindone", non c'è motivo per lui di entrare nel merito delle ipotesi "formulate liberamente da scienziati più o meno accreditati". Il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone di Torino, che statutariamente assicura il suo supporto scientifico al Custode, pubblica un documento che analizza in dettaglio metodo e risultati di questa "scoperta".

"Se non ci si può stupire più di tanto del clamore che certe notizie, vere o verosimili, nuove o datate possono suscitare in un circuito mediatico che ormai è globale e istantaneo", spiega l'arcivescovo, "rimane la preoccupazione per la superficialità di certe conclusioni, che spesso non reggono a un esame più attento del lavoro presentato. E rimane da ribadire l’invito a non perdere mai di vista la necessaria attenzione critica a quanto viene così facilmente pubblicato".