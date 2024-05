Clive Carroll in concerto al Folkclub

Venerdì 3 maggio alle ore 21.30 al Folkclub salirà sul palco Clive Carroll. Pupillo di John Renbourn, che nel 2000 lo ha voluto per due anni consecutivi come supporter nel suo tour mondiale, Clive è uno straordinario chitarrista, capace di proporre esecuzioni finissime e atmosfere calde e coinvolgenti. Dotato di un tocco straordinario e di una tecnica quasi inarrivabile, punta molto sulla sua sensibilità musicale e sulle splendide composizioni. Il suo stile, inconfondibile e originale, è fatto di bending e di glissati, di veloci legature eseguite con la mano sinistra come di velocissime terzine suonate con la mano destra, legate soprattutto al suo background musicale (Clive è di famiglia irlandese). La varietà musicale delle sue esecuzioni è notevole ed è unita ad una tecnica limpidissima, completa e stilisticamente varia, ma senza forzature, espressa con grande scioltezza e naturalezza. Nello stesso tempo Clive si dimostra dotato di una forte capacità comunicativa ed espressiva, con una spiccata carica di simpatia.



Per info: www.folkclub.it