Paratissima Talents: alla Cavallerizza la mostra dei talenti emergenti

Paratissima Talents è il progetto espositivo che raccoglie in un evento dedicato gli artisti più talentuosi dell’edizione 2023 di Paratissima. Gli artisti esposti sono i vincitori dei premi assegnati durante la 19° edizione della manifestazione, selezionati tra oltre 300 artisti. A ospitare Paratissima Talents saranno le suggestive ex-scuderie della Cavallerizza di Torino. Pittura, scultura, installazione e video arte: il meglio dell’arte contemporanea emergente a Paratissima dal 9 maggio al 2 giugno 2024.

Per la prima volta la Fondazione BuonoLopera sostiene Paratissima Talents e i suoi artisti con la costituzione di un premio che riconoscerà tre montepremi in denaro destinati a tre artisti, selezionati durante la mostra. I nomi dei tre finalisti saranno comunicati sui canali online di Paratissima e di Fondazione BuonoLopera lunedì 27 maggio e ufficializzati sabato 14 settembre 2024 in occasione dell’evento musicale organizzato dalla Fondazione BuonoLopera Eclectic Estival terza edizione negli spazi di Villa Chiuminatto, sede della Fondazione, che ospiterà le opere dei tre finalisti del premio.

A decretare i vincitori del Premio Fondazione BuonoLopera sarà una giuria composta da tre membri: Giulio Buono, Eleonora Sedili Innocenti e Laura Tota.

Per info: https://www.paratissima.it/paratissima-talents2024/