Postino, il cantautore toscano in concerto allo sPAZIO211

Samuele Torrigiani, noto come Postino, in concerto da sPAZIO211 sabato 13 luglio.

Postino è un cantautore toscano che ha lasciato la medicina per la musica

Il suo singolo "Blu" ha ottenuto oltre 1,3 milioni di visualizzazioni su YouTube e quasi 10 milioni di streaming su Spotify, seguito dal suo album d'esordio "Latte di Soia" nel luglio 2018. Dopo un tour italiano nel 2018-2019, si è ritirato temporaneamente per specializzarsi in psichiatria. Nel novembre 2023, ha pubblicato il suo secondo album "L’ordine delle cose da dire" e ha intrapreso un tour di successo in Italia. Attualmente lavora come psichiatra in carcere, ma ha annunciato un'ultima serie di concerti estivi nel 2024 prima di dedicarsi completamente alla sua professione medica. Il tour terminerà a Milano il 21 novembre con "L’ultimo grande abbraccio".

In apertura, Incubo. Progetto nato in un momento difficile e animato da un fuoco interno che divampa senza tregua. Racconta una realtà che dipinge gli anni, i mesi, i giorni, le ore e i secondi che intrecciano il tessuto della vita, i momenti che, distanti nel tempo, conservano sempre la loro rilevanza interiore.