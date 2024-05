Ad Avigliana concerto omaggio a Philip Glass

Nella Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio di Avigliana, alle ore 16,30 di Domenica 12 Maggio, nell’ambito della Stagione “Avigliana … Insieme” - Edizione 2024,il Centro Culturale Vita e Pace è lieta di ospitare il Concerto “OMAGGIO A PHILIP GLASS”. Considerato uno dei compositori più influenti del XX secolo, Philip Glass vanta una produzione artistica che include opera, danza, teatro e musica da camera, orchestrale e per il cinema. Nel corso della sua carriera l’artista ha ricevuto numerosi importanti premi e riconoscimenti come le nomination ai Premi Oscar per la colonna sonora originale di “Kundun”, “The Hours”, “Diary of a Scandal” e ai Golden Globe per “The Truman Show”.

Il suo stile compositivo così innovativo,che l’ha portato a collaborare con artisti rinomati a livello internazionale, gli ha consentito di denunciare i pericoli di una società alienata in preda all’autodistruzione, invitando tutti a ricercare un equilibrio esistenziale attraverso l’arte. Da culto underground a stella di primo piano, Glass ha sollevato una compatta e quasi universale unanimità di lodi. Considerato un brillante prestigiatore dell'anima e delle note, si è fatto custode delle lezioni dei più potenti sciamani musicali indiani trasportandole nel mondo moderno con la sola e unica missione di risvegliare emozioni, malinconie,al fine di innalzarci verso la luce e una nuova sensibilità. Protagonista del concerto, quindi, sarà la musica minimalista di Philip Glass, di cui gli spettatori potranno ascoltare una selezione di studi eseguiti dal pianista Pier Paolo Strona.