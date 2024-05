Ivrea, nel lago Campagna si monitora la situazione del pesce siluro

Nel lago Campagna di Cascinette d’Ivrea – uno dei Cinque Laghi che fanno parte del parco di nuova istituzione - sono in corso attività di monitoraggio del pesce Siluro (Silurus glans il nome scientifico) previste nell’ambito del progetto LIFE Predator, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma LIFE.

Il progetto, di cui la Città metropolitana di Torino è partner, si propone di contenere il pesce Siluro, in quanto specie non autoctona e invasiva nei laghi dell’Europa meridionale. Sono previste attività di sperimentazione dei metodi di cattura del pesce Siluro (elettropesca, long-lines, pesca subacquea, reti multimaglia) e di monitoraggio del comportamento e dei movimenti della specie con la telemetria acustica, tecnica che sfrutta un sistema di antenne ricevitrici posizionate nell’ambiente lacustre e trasmettitori impiantati negli animali.

Il monitoraggio è dedicato all’approfondimento del ciclo vitale notturno e diurno della specie e dei luoghi scelti per alimentarsi e per riposare. Il microchip applicato ai singoli esemplari consente inoltre di studiarne la velocità di crescita. Il monitoraggio è propedeutico alle azioni di contenimento della specie esotica sui Laghi di Campagna e Sirio.

Tra il 29 aprile e il 3 maggio scorsi nel lago Campagna sono stati catturati e rilasciati 15 esemplari di pesce Siluro, marcati con un trasmettitore acustico e uno spaghetto segnalatore rosso, al fine di poterne studiare il movimento nei prossimi mesi. Per l'occasione sulle rive e nelle acque del lago Campagna ha operato una squadra di 5 ricercatori del Centro Biologico dell’Accademia Delle Scienze della Repubblica Ceca, partner del progetto LIFE Predator, condividendo con i partner italiani importantissime conoscenze sulla gestione del pesce Siluro nei laghi. La medesima attività verrà condotta a partire dalla fine di maggio nel lago Sirio. La Direzione Sistemi naturali della Città metropolitana invita coloro che per errore pescassero un pesce Siluro con lo spaghetto rosso a recuperare il dispositivo e a contattare il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-IRSA di Verbania Pallanza al numero telefonico 389-0662574 o all’indirizzo e-mail pietro.volta@cnr.it

Ai frequentatori dello specchio d’acqua si chiede inoltre di non avvicinarsi ai dispositivi-rilevatori posizionati nel lago e segnalati dalle boe, per non interferire con le misurazioni effettuate con l’ausilio della strumentazione, che è georeferenziata e controllata da un satellite.

Il CNR-IRSA di Pallanza, ha inoltre dato il via ad una serie di campagne di campionamento di acqua dei laghi per le analisi del DNA ambientale. Il DNA ambientale (eDNA in inglese) è il materiale genetico che ogni organismo rilascia (ad esempio tramite le secrezioni corporee) nell'ambiente in cui vive. Nel caso di un pesce, si tratta quindi del DNA rilasciato in acqua. L’analisi di alcuni litri di acqua provenienti da un lago consente di determinare tutte le specie ittiche e non solo che lo popolano. Appositi filtri catturano nell’acqua le cellule e il DNA presenti. Il campione così raccolto è pronto per le successive analisi, che andranno ad isolare e ad analizzare le sequenze del DNA raccolto.

Il progetto ha anche l’obiettivo di coinvolgere la popolazione locale e i portatori di interesse, che possono condividere esperienze concrete e avere un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi. Per questo motivo sono stati creati una serie di questionari rivolti ai pescatori professionisti, ai pescatori sportivi e ai cittadini, che hanno la possibilità di contribuire attivamente con le proprie conoscenze dirette nel delineare opportunità e difficoltà nella lotta alla diffusione del pesce siluro. I questionari sono disponibili all’indirizzo https://lifepredator.eu/your-reports/ ma si può anche contribuire scrivendo a info@lifepredator.eu

Per ulteriori approfondimenti sul progetto LIFE Predator si può consultare il sito Internet www.lifepredator.eu (in inglese), il canale Youtube del progetto o la pagina www.facebook.com/lifepredator.eu/ (in italiano).