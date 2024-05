Octo Octa, Barbara Boeing, Nightmares on Wax: tre concerti open air nel cortile di Combo Torino

Tre eventi con ospiti internazionali tra i più in voga del momento che sonorizzeranno lo spazio esterno, il backyard urbano di Combo Torino!

Domenica 12 maggio dalle 16 del pomeriggio, fino all'1 della notte la super guest è Octo Octa, clamorosa turntablist e produttrice con sede a Brooklyn, NYC, la sua irruenza ritmica ha lasciato il segno tra il Dekmantel e le più note venue del globo. L'appuntamento di domenica 12 è realizzato in occasione della XX edizione del Salone OFF.

Domenica 30 giugno è la volta di Barbara Boeing, un nome che fa ben presagire il suono esplosivo. Si vola ad altissima quota con un'artista tra i principali nomi della scena elettronica indipendente in Brasile: house, funk, disco, gli ingredienti giusti per creare la giusta festa!

Domenica 29 settembre si chiude il trittico con il gigante della Warp Records, in consolle Nightmares on Wax, produttore e dj inglese che trascina in un moderno dub contaminato di elettronica, tra musica in levare e ritmi fumosi e sognanti nati per far viaggiare la mente e rilassare il corpo! L'evento di domenica 29 settembre è realizzato in collaborazione con di Jazz re:found.

Le tre serate sono popolate da una ricca serie di dj resident, prezioso patrimonio locale, che circuitano tra le consolle delle schiaccianti realtà della notte del nord ovest italiano! Guidon - Pitaya Soundsystem, Alex Dima - Outcast, Jaci (12 maggio), Andrea Passenger - Jazz re:found, Awer - TDC Palazzi, Franco CLH - Radio Banda Larga (30 giugno), Cobra - TDC Palazzi, Ma Nu - Jazz re:found, Stefania Vos - Radio Banda Larga (29 settembre). A far le sonorità di casa Gambo e Marco Mou, dj resident e ideatori del format Spicy TUM.