Il CSOP+ di CoinPoker permette di vincere un montepremi di 25 milioni di dollari

CoinPoker è una piattaforma dedicata al poker online, dove i giocatori possono partecipare a partite e tornei depositando e vincendo criptovalute.

Inoltre, CoinPoker organizza sfide, eventi e airdrop che permettono agli utenti di ottenere ricompense aggiuntive e generosi bonus.

Al momento è in corso la stagione CSOP+ (Crypto Series of Online Poker Plus), partita il 5 maggio e con data finale fissata per il 26 maggio.

Vediamo quali come si divide l’evento, a quanto ammonta il montepremi e come fare a registrarsi su CoinPoker per partecipare.

Come è organizzato il CSOP+

Il CSOP+ si divide in tre settimane, con 14-18 eventi diversi che si terranno ogni giorno e che presenteranno una sfida unica.

Gli eventi prevedono partite nelle diverse varianti del poker presenti su CoinPoker come il Texas Hold'em No Limit (NLHE) e il Pot Limit Omaha (PLO).

Seguendo la filosofia accessibile e versatile di CoinPoker, il CSOP+ sarà aperto a tutti i giocatori con eventi adatti ai più esperti, così come ai neofiti. I livelli saranno divisi in buy-in che vanno da soli 50 ₮ fino a un massimo di 25.000 ₮.

Ogni venerdì sarà dedicato al riposo e al recupero. I giocatori potranno sfruttare questo giorno per rilassarsi, riflettere sulle proprie prestazioni e affinare le strategie per gli eventi del fine settimana.

Ricompense e Incentivi del CSOP+

Partecipando a qualsiasi evento CSOP+, gli utenti potranno ricevere un bonus del 1%. I crediti accumulati consentono di guadagnare un punto per ogni ₮1 speso in buy-in, da utilizzare per ottenere l'accesso gratuito all’evento principale.

Su CoinPoker è possibile consultare una classifica dei giocatori con il punteggio più alto, in modo da verificare la propria posizione.

Inoltre, dato che per alcuni utenti il costo del buy-in potrebbe rivelarsi troppo alto, CoinPoker offre una serie di eventi satellite che permettono di guadagnare l'accesso agli eventi principali a un prezzo accessibile.

Il Main Event

Il montepremi totale dell’evento è di ben 25 milioni di dollari che verrà diviso in quattro eventi diversi che si terranno il 26 maggio.

Main Event da 50 ₮ con un montepremi di 12.000 ₮

Main Event da 200 ₮ con un montepremi 100.000 ₮

Main Event da 1.000 ₮ con un montepremi da 500.000 ₮

Main Event High-Roller da 5.000 ₮ con un montepremi di 600.000 ₮

I giocatori possono decidere di partecipare a tutti i main event, in base alla propria esperienza di gioco e al proprio budget. I premi possono essere vinti una sola volta.

Come partecipare al CSOP+ di CoinPoker

Per poter partecipare al CSOP+, alle partite e ai tornei su CoinPoker è necessario registrarsi sulla piattaforma. Seguendo l’esempio di altri cripto casino, CoinPoker non prevede alcuna verifica KYC, in quanto dispone della licenza eGaming di Curacao.

Quindi, i nuovi utenti dovranno semplicemente fornire nome utente, indirizzo e-mail e password per potersi registrare e accedere alla piattaforma.

Tuttavia, a differenza di altri siti di gambling online basati sulle criptovalute, CoinPoker richiede agli utenti di scaricare un’app dedicata per potersi unire alle partite e giocare. L’app presenta un’interfaccia intuitiva ed è compatibile con PC Windows, macOS, Android e iOS.

Dopo aver completato la registrazione e aver scaricato l’app, gli utenti dovranno effettuare un primo deposito su CoinPoker. La piattaforma accetta diverse criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum, Matic, Solana e USDT.

È consigliabile effettuare il deposito direttamente da un wallet digitale, collegandolo a CoinPoker attraverso l’app ufficiale e selezionando l’icona “Wallet”. In alternativa è possibile effettuare il deposito da un exchange, selezionando “Deposit from Exchange”.

Tutti i depositi e i prelievi verranno registrati sulla blockchain, per garantire la massima sicurezza e trasparenza agli utenti della piattaforma.

