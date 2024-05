A Chivasso “Andiamo sul sicuro – La sicurezza stradale per le nuove generazioni”

Iniziativa per la sicurezza stradale a Chivasso

È arrivata ieri mattina a Chivasso l’iniziativa itinerante “Andiamo sul sicuro – La sicurezza stradale per le nuove generazioni” dalla Polizia di Stato e dalla Concessionaria Autostradale SATAP, con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza e l'adozione di comportamenti responsabili sulla strada.

In piazza della Repubblica, per tutta la mattina, gli studenti degli istituti Newton, Montessori, Ubertini, Marconi e Dasso hanno incontrato gli esperti di sicurezza stradale della Polizia di Stato, di SATAP e della Polizia locale di Chivasso. Tra gli stand interattivi, il Settore Governo del Territorio del Comune di Chivasso ha illustrato anche le strategie di mobilità sostenibile adottate in città. Oltre agli amministratori comunali, erano presenti anche i componenti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.