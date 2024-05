A Carmagnola ritorna l'appuntamento con “Peonie in Fiore”

Torna per la XXI edizione, l’incredibile fioritura di peonie ai Vivai delle Commande di Carmagnola, gestiti con professionalità e passione da Carlo Salvi Del Pero.

“Peonie in Fiore” si terrà da sabato 18 maggio a lunedì 20 maggio, dalle ore 10 alle 19, con ingresso gratuito.

Da oltre 20 anni appuntamento fisso per gli amanti della Regina dei Fiori, la rassegna si tiene in un’oasi naturalistica che tutela la biodiversità vegetale e animale.

Quest’anno, per la prima volta, in parallelo all’esposizione florovivaistica, i proprietari Gabriella, Lodovico e Carlo Salvi Del Pero hanno deciso di inaugurare “il richiamo delle peonie”, un ciclo di appuntamenti con scrittori ed esperti che propongono riflessioni legate al cambiamento climatico, al rispetto per l’ambiente e alla conoscenza del mondo dei fiori e delle piante.

“Fra le novità di quest’anno” - dice Carlo Salvi del Pero - “gli ibridi di Peonia officinalis, una delle specie autoctone italiane che fioriscono sulle nostre montagne a metà giugno. Peonie dalle differenti gradazioni di rosso, vigorosissime e relativamente precoci, alcune profumatissime, ottime da recidere e tenere in vaso”.

Gli appuntamenti de “Il Richiamo delle Peonie”:

18 maggio , alle ore 15, la dottoressa forestale Cristina Converso terrà una conversazione-itinerante tra le peonie ispirata dal suo libro “Testimoni Silenziosi”, edito da Buendia Books, per parlare di cura, conservazione e reti ecologiche, che sostengono la vita del Vivaio.

, alle ore 15, la dottoressa forestale terrà una conversazione-itinerante tra le peonie ispirata dal suo libro “Testimoni Silenziosi”, edito da Buendia Books, per parlare di cura, conservazione e reti ecologiche, che sostengono la vita del Vivaio. 19 maggio , alle ore 10, il veterinario e ornitologo Roberto Macario , autore di “Bird Gardening. 25 anni di esperienza in un giardino per uccelli” (Pandion Edizioni), si concentrerà sull’affascinante mondo degli uccelli. Mentre, alle ore 15, Massimo Vacchetta , veterinario e fondatore del Centro Recupero Ricci “La Ninna”, autore di numerosi best-seller tra cui “25 grammi di felicità. Come un piccolo riccio può cambiarti la vita” (Sperling & Kupfer), richiamerà l’attenzione sui ricci e il loro legame con il mondo dei fiori.

Tema del ciclo di incontri sarà l’ecosistema che ruota intorno ai fiori, come un’eco che parte dalle peonie per richiamare il pubblico a riflettere sull’ecologia, gli ecosistemi, la biodiversità e informarlo. Un’attività che si svolgerà nello spettacolo offerto da 5.000 piante, tra peonie erbacee, arbustive ed intersezionali (che uniscono le caratteristiche delle due precedenti) nel pieno della loro sontuosa ed elegante fioritura.