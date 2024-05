Progetto "Fuori": un nuovo modo di progettare lo spazio pubblico a Torino

L’Assessorato all’Urbanistica ha individuato l’ex area camper di Piazza d’Armi (Circoscrizione 2) e l’area di Piazza Crispi (Circoscrizione 6) come primi casi studio, sulla trasformazione di due spazi pubblici distinti nell’ambito del progetto “FUORI-” sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito della seconda edizione del bando Next Generation We.

La Città di Torino ha avviato una nuova attività per la progettazione degli spazi pubblici guidata dalla consapevolezza dei diversi cambiamenti in atto nelle città anche a seguito della pandemia che ha accelerato una ridefinizione delle relazioni tra cittadinanza e vita collettiva. In questo contesto di cambiamento, la dimensione pubblica dello spazio esterno si è rivelata cruciale nel determinare nuovi e diversi usi della città.

Il progetto "Fuori-" si propone di esplorare e ridefinire il concetto di spazio pubblico contemporaneo a Torino. Attraverso un approfondimento teorico supportato dalla ricerca, il progetto identifica nuovi contesti di intervento sulla città.

L'obiettivo principale è quello di definire una metodologia di lavoro per la progettazione e la realizzazione di spazi pubblici che incrementi la qualità del paesaggio urbano, aumenti il grado di sostenibilità ambientale e rafforzi le funzioni di inclusione sociale.

Nel corso dei prossimi mesi, il progetto "Fuori-" produrrà una ricerca approfondita che descriva come è cambiato lo spazio pubblico, gli usi che se ne fanno e il suo progetto, soprattutto in relazione al post-pandemia. Il gruppo di lavoro farà inoltre attività di partecipazione e coinvolgimento nei quartieri dei due casi studio, definendo così un percorso concreto di trasformazione.

Il Comune di Torino si avvale della collaborazione della propria società in-house, Infra.To, per lo sviluppo e la realizzazione del progetto. Questo partenariato mira a creare nuovi scenari di spazi pubblici, promuovendo la rigenerazione urbana e l'inclusione sociale nel rispetto del pubblico interesse.

Il progetto "Fuori-" rappresenta un passo avanti significativo nella progettazione degli spazi pubblici a Torino. Attraverso un approccio innovativo e partecipativo, si intende creare spazi che rispondano alle esigenze della comunità, promuovendo la sostenibilità e l'inclusione sociale.