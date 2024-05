Cede un muretto sulla diramazione della provinciale 54 ad Agliè: strada interrotta

Per il cedimento di un muro di sostegno a valle della carreggiata, per una lunghezza di una decina di metri, la diramazione 1 della Strada Provinciale 54 di Cuceglio è interrotta al Km 0+800 , nel territorio del Comune di Agliè.

Sul posto è intervenuto il personale del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino, per posizionare la segnaletica che indica l’interruzione stradale. È in corso la valutazione degli interventi di somma urgenza che saranno necessari per ripristinare il transito.