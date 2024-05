Città metropolitana valuta il costo dell'intervento per il cedimento di un muro di contenimento sulla provinciale 73

La Città metropolitana di Torino provvederà ad un intervento urgente per ovviare al cedimento del muro di contenimento lungo la Strada Provinciale 73 della Serra in frazione Biò di Borgofranco d’Ivrea. È in corso di valutazione l’ammontare delle risorse necessarie per l’intervento urgente. Da 5 maggio la Provinciale 73 è chiusa a partire dal Km 2+050 in direzione Borgofranco-Nomaglio e in direzione opposta dal km 2+400 . È inoltre chiusa l a Provinciale 74 di Chiaverano è chiusa al km 9+200 . Per andare verso Biella, Mongrando, Nomaglio, Andrate da Borgofranco si consiglia di passare da Settimo Vittone o da Ivrea, lago Sirio, Chiaverano.