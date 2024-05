Pentenero, via Carcano: “Un’area trasformata che vuole sicurezza e legalità”

“Siamo davanti a una destra che non vuole risolvere i problemi ma si ferma alla pura demagogia. Il nostro “Barattolo” è un luogo che negli anni abbiamo trasformato con l’aiuto dell’associazione e degli operatori per difendere la legalità e adeguare lo spazio in termine di pulizia e servizi. Se la destra invece di proporre ‘leggi regionali ripicca’ si soffermasse a ragionare su bandi e regolamenti, quest’area potrebbe diventare un luogo di integrazione per tutta la città”: così Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra alle prossime Regionali, questa mattina in via Carcano con Chiara Foglietta e i candidati Elena Apollonio, Giorgio Giardina, Fausto Sorino.