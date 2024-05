Alla Biennale d'Arte di Varallo, anche la torinese Raffaella Pasquali

C'è anche la consigliera della Circoscrizione 8, Raffaella Pasquali tra le opere selezionate per la Biennale di Varallo, la rassegna d'arte contemporanea che si svolgerà fino al 26 maggio.



Il dipinto esposto, L'Isola della seta, ritrae un bimbo cambogiano in primo piano, mentre alle sue spalle la madre asciuga delle matasse di seta rossa.

Una tela che racchiude un momento di vita quotidiana e in cui i soggetti sono raffigurati da capiture scure, come è tipico dei quadri della Pasquali che riporta sulle sue tele e sulle tavole frammenti di vite molto lontane dalle nostre: sono attimi vissuti dall’artista durante i suoi viaggi e cristallizzati nelle sue opere: emozioni che prendono forma e non conoscono più distanze geografiche e temporali.