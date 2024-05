Nasce il Barriera Film Festival: tra cinema e tematiche sociali, al via la nuova rassegna da Lacumbia

Cinema e tematiche sociali si intrecciano in un ricco programma per discutere e far riflettere. È la prima edizione di Barriera Film Festival - Cinema oltre i confini, organizzato dall’associazione Lacumbia Film in partenariato con AMNC - Associazione Museo Nazionale del Cinema, Streeen!, ZARATAN, Ruta, Isophonic Studio, Forword e La Tana che andrà in scena dal 24 al 26 maggio 2024.

Da più di dieci anni la sede di Lacumbia Film in via Tesso 30 accoglie eventi di connessione e scambio creativo nel mondo audiovisivo. Lo spazio si rivela quindi casa ideale per la rassegna, che punta a “superare i confini”, le barriere (ideali e immaginarie che spesso impediscono connessioni e ponti) e che nasce proprio dalla volontà degli ideatori di creare nuove relazioni e celebrare storiche sinergie.

“C’è la voglia di mettere insieme figure del panorama cinematografico piemontese”, spiegano gli organizzatori dell’evento Silvia Pesce, presidente del Lacumbia Film, Andrea De Benedictis, project manager dell’evento, Tiziana D’Urso, marketing e communication manager, Angelo D’Agostino, responsabile degli spazi, e Alessandro Amato, moderatore. “Il contesto è una rete di discorsi sulla complessità del reale. È un festival (re)attivo, rivolto a tutte le fasce d’età, di sesso e di religione per superare ogni barriera e confine”.

I temi trattati nella tre giorni saranno tra i più svariati: dai diritti civili alle migrazioni, passando per tematiche femminili, del lavoro, ma anche inerenti al concetto della cultura con la riscoperta delle tradizioni popolari, e non ultima l’attenzione all’inclusività tramite la sottotitolatura in italiano di quasi tutte le opere in programma (dettagli sul catalogo).

L’evento si presenta fin dalle sue origini con l’obiettivo di far immergere i e le partecipanti in modo dinamico e coinvolgente nel mondo del cinema raccontando, al contempo, quello contemporaneo.

Per info e programma completo: https://www.lacumbiafilm.com/barriera-film-festival-cinema-oltre-i-confini/