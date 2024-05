"Abbonamento di un anno alla metro di Torino per 2 euro". Ma è un falso

"Abb⁠ona⁠men⁠to ⁠gra⁠tui⁠to ⁠di ⁠12 ⁠mes⁠i p⁠er ⁠la ⁠met⁠rop⁠oli⁠tan⁠a d⁠i s⁠upe⁠rfi⁠cie⁠ a ⁠sol⁠i 2⁠ eu⁠ro”. È questa l'ennesima truffa, con false promozioni e offerte per tessere di trasporto per i mezzi pubblici, che sta girando negli ultimi giorni sui social: a denunciarlo è la stessa Gtt.

Gli annunci falsi

Post contenenti annunci fake, realizzati da malintenzionati per rubare soldi gli utenti. "GTT - fa sapere l'azienda di corso Turati - non è in alcun modo coinvolta in queste offerte e invita i propri utenti a diffidare da esse".

"Non cliccate"

"Il consiglio - proseguono - è di non fidarsi e di non cliccare su link o scaricare file che vengono proposti in questi annunci". Le offerte reali GTT sono sempre pubblicate sui canali ufficiali dell'azienda, come il sito web e i social network e le vendite dei titoli di viaggio e di sosta digitali avvengono esclusivamente tramite l’e-commerce e le app ufficiali.

Il Gruppo ha già segnalato i post alle autorità competenti. E l'azienda lancia un appello: "Non cadere nelle trappole dei truffatori! Se ti capita di vedere un'offerta sospetta, non esitare a segnalarla a GTT".

Come riconoscere una truffa online