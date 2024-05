Dal 22 al 24 maggio a Torino l'ABC FEST! contro bullismo e cyberbullismo

ABC FEST! Contro il bullismo e il cyberbullismo: un’innovativa iniziativa per la prevenzione e la costruzione di Comunità. ABC FEST! scalda i motori per il suo debutto come primo Festival interdisciplinare dedicato alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. L’evento si terrà nel quartiere Falchera di Torino, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Da Vinci-Frank in via degli Abeti, dal 22 al 24 maggio.

Tutta la rassegna è concepita come una occasione innovativa, ideata e organizzata dai giovani studenti delle due scuole al fine di sensibilizzare la popolazione su una problematica sempre più rilevante, specie nell’ambito giovanile. L’evento è frutto della collaborazione con il Centro Sereno Regis di Torino, la Fondazione Mus-e, senza dimenticare la Regione Piemonte e il Mutamento Zona Castalia per la parte artistica e organizzativa. In anteprima al Festival – venerdì 10 maggio – si terrà “Waiting for ABC FEST!”, incontro tra gli studenti e lo scrittore Fabio Geda. Modera il drammaturgo e regista teatrale Giordano Vincenzo Amato. L’iniziativa – inserita nel programma del Salone Off del Libro di Torino – cercherà di offrire uno spazio di dialogo sul tema del bullismo. Durante i giorni dell’iniziativa ci sarà una variegata selezione di spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e concerti. Tra cui gli segnaliamo “Bulli &Pupe” della Compagnia “Pandemonium Teatro” di Bergamo e “Liberatutti” della Compagnia “Scena Madre” di La Spezia. Inoltre saranno presentate lezioni/spettacolo interattive realizzate dagli studenti, accompagnate da esibizioni musicali dell’orchestra della scuola. La kermesse vedrà anche la presentazione di video clip e pillole didattiche digitali, utilizzabili da studenti e scuole interessate a sensibilizzare sul tema delle problematiche dei ragazzi. Sono previsti inoltre laboratori di arti figurative e danza per l’infanzia curati dagli insegnati delle scuole primarie, nonché una mostra di “Arti Figurative” intitolata “Together ABC”. Un momento particolarmente significativo dell’evento sarà l’Arte Relazionale intitolata “Never Alone”, curata dai bambini, dai ragazzi, dai genitori della comunità scolastica, ispirata all’opera dell’artista Maria Lai “Legata alla Montagna”. Un nastro blu, simbolo del contrasto al bullismo, attraverserà un percorso itinerante, arricchito da letture e riflessioni curate dagli stessi ragazzi, per legare la Comunità Scolastica del proprio territorio. Parte degli eventi sarà a ingresso gratuito, mentre per altri sarà richiesto un contributo simbolico di un euro. “ABC FEST” rappresenta un’opportunità unica per unirsi nella lotta contro il bullismo, promuovendo un messaggio di rispetto, comprensione e solidarietà all’interno della nostra comunità.