Lemie, sabato 25 maggio inaugura ufficialmente la ristrutturazione dello storico ponte in pietra in frazione Villa

Sabato 25 maggio alle 10 a Lemie è in programma l’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione e consolidamento del ponte sulla Stura di Viù in frazione Villa al km 19+700 della Strada Provinciale 32 della Valle di Viù. La costruzione dello storico ponte in pietra scolpita risale al 1892, cioè a quattro anni prima dell’apertura della carrozzabile Viù-Lemie, inaugurata nel 1896. Oltre ad essere un manufatto di rilevante valore storico, il ponte è un’opera strategica per l’accessibilità all’alta Valle di Viù.