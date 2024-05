Trenitalia regionale: modifiche alla circolazione sulla linea Torino-Genova

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale sono state messe in atto per consentire la messa in sicurezza della tratta Asti-Villanova d’Asti a seguito della frana che ha lambito la sede ferroviaria nei giorni scorsi.

Trenitalia ha riprogrammato il servizio, con bus spola tra Asti e Villanova d’Asti.

Alcuni regionali veloci Torino Porta Nuova-Genova seguono sono deviati via Chivasso-Alessandria per raggiungere il capoluogo ligure (percorso sia per l’andata che per il ritorno): da Genova alcuni collegamenti partono e terminano la corsa ad Asti (anziché a Torino Porta Nuova).

I treni della linea SFM6 circolano tra Torino Stura e Villanova d’Asti.

Si ricorda che il servizio bus può subire modifiche degli orari, con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.