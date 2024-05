Al via la 13esima edizione del Campo Scuola della Protezione Civile

Durante tutta la settimana, i volontari saranno impegnati in esercitazioni pratiche e sessioni teoriche che riguarderanno vari scenari di emergenza, tra cui allestimento di tendopoli, salvataggio in acqua, spegnimento di incendi boschivi, evacuazione di feriti e ricerca di persone disperse. La partecipazione attiva di varie specializzazioni del volontariato, enti istituzionali, mondo scientifico e Corpi dello Stato contribuirà a rendere questa edizione del Campo Scuola un'occasione eccezionale per prepararsi ad affrontare le emergenze future.

Stefano Lergo, Vicepresidente del Centro Servizi Vol.To ETS e Coordinatore della Commissione Protezione Civile: “Il Campo Scuola non è solo un'occasione di esercitazione e confronto; è anche un potente strumento per diffondere la cultura di Protezione Civile e per accrescere la consapevolezza sulla necessità di convivere con i rischi del territorio. Attraverso gli incontri con la cittadinanza e gli studenti, vogliamo promuovere un modello di cittadinanza attiva e preparata, capace di adottare comportamenti adeguati a superare le calamità”. Ancora Lergo: “La Protezione Civile si rafforza quando ogni individuo è innanzitutto un cittadino informato e consapevole. Quest'anno in particolare, poniamo l'enfasi sull'impatto che i cambiamenti climatici hanno sulla frequenza ed intensità degli interventi di Protezione Civile. È essenziale comprendere come l'intensificarsi di fenomeni estremi, quali alluvioni, incendi boschivi, tempeste di vento, ondate di calore e siccità prolungate, possano influenzare la nostra capacità di risposta in situazioni di emergenza. Pertanto, è davvero vitale integrare strategie ad hoc nei piani di emergenza e formare i nostri volontari con competenze specifiche per affrontare queste nuove sfide”.